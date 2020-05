Başkan Tanğlay'ın

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Tanğlay, annelerin sahip olunan en değerli hazineler olduğuna vurgu yaparak, "Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz; bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Annelerin önemini belirtmek için Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "Cennet annelerin ayağının altındadır" demiştir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyor; sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BİTLİS