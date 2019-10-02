Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tanğlay, muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başkan Tanğlay, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların taleplerini dinleyen Tanğlay, belediye olarak hayata geçirdikleri projelere ilişkin muhtarlara bilgi verdi.

Tanğlay, göreve geldikleri günden itibaren modern ve marka bir Bitlis için başlattıkları hizmet seferberliğinde muhtarları dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla örnek bir belediye olmayı ve örnek hizmetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Tanğlay, "Şehrimizin hangi bölgesinde ne eksik var biliyoruz ve çözüm yollarına hakim durumdayız. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Bitlis'i 5 yılda daha güzel bir yere getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis Başkanı Şentop'tan Faruk Çelik'e yanıt: 50+1 sistemi doğrudur
CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay, muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]