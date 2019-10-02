Başkan Tanğlay, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların taleplerini dinleyen Tanğlay, belediye olarak hayata geçirdikleri projelere ilişkin muhtarlara bilgi verdi.

Tanğlay, göreve geldikleri günden itibaren modern ve marka bir Bitlis için başlattıkları hizmet seferberliğinde muhtarları dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla örnek bir belediye olmayı ve örnek hizmetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Tanğlay, "Şehrimizin hangi bölgesinde ne eksik var biliyoruz ve çözüm yollarına hakim durumdayız. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Bitlis'i 5 yılda daha güzel bir yere getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.