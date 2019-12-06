Son Dakika Haberleri: Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, düzenledikleri istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Tanğlay, muhtarların mahalle sakinleri ile belediye arasında birer köprü olduğunu ifade etti. Tanğlay, "Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, ilimiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Muhtarlar ise kentte gerçekleştirilen çalışmalar için Başkan Tanğlay'a teşekkür ettiler. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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