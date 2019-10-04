Başkan Tanğlay, öğrencilerle birlikte hayvan barınağını ziyaret etti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile birlikte "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla öğrencilerle birlikte hayvan barınağını ziyaret ettiler.



Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği programda Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay çocuklarla birlikte hayvan barınağını gezdi. " 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla bir açıklama yapan Başkan Tanğlay, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle barınağımız cıvıl cıvıl. Duyarlılığınız özellikle hayvan sevginiz sizi buralara kadar getirdi. Bizde elimizden geldiğince Bitlis Belediyesi olarak yaşadığımız çevrede bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımızı barınağımızda tedavi ediyor, onların bakımlarını yapıp yaşama alanları olan doğaya bırakıyoruz. Sevgili çocuklarımız burası tüm hayvanların tel örgüler içerisinde kapalı tutulduğu hapishane gibi bir yer değil. Burası bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımızın özellikle köpeklerimizin tedavi yerleri. Başta öğretmenlerimizi size bu hayvan sevgisini aşıladıkları için teşekkür ediyor, siz yetişen yeni nesili de o küçücük hayvan sevgisi dolu yüreklerinizden dolayı kutluyorum. Yüreğinize sağlık. Veteriner müdürlüğümüz ve personelimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS