Başkan Tanır'dan

Bursa'nın Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, sosyal medya hesaplarından kızı ve oğluyla birlikte oyun oynarken fotoğraf paylaşarak, vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.



'Evde kal' çağrısına Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da sosyal medya hesapları aracılığıyla destek verdi. Kızı ve oğluyla birlikte puzzle oynarken fotoğraf paylaşan Önder Tanır, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar tarafından olumlu tepkilerle karşılaşan Başkan Tanır, 'Evde kal' fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:



"Aile sevgidir, aile birlik olmaktır, aile sıcaklıktır, aile mücadele etmektir, aile her şeydir. İçerisinde olduğumuz bu zorlu süreçte, devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda hareket etmeye özen gösterelim. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım. Bu süreci bir fırsat olarak değerlendirelim, aile bağlarımızı daha da kuvvetlendirelim. Eşlerimizi, çocuklarımızı, büyüklerimizi daha çok dinleyelim, daha çok anlatalım. Evine kal Türkiye'm, evinde kal ki çocuklarımızın yüzleri hep gülsün". - BURSA