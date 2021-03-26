Başkan Tanır: "Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" - Son Dakika

Başkan Tanır: "Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız"

26.03.2021 11:20
Başkan Tanır:

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ile buluştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ile buluştu. Kestel'e bir gençlik merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tanır, "Kestel'imizde dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" diye konuştu.

Kestel Belediyesi'nin, gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği Gençlik Merkezi faaliyetlerine başlıyor. Gönüllü gençlerin ilk toplantısına Belediye Başkanı Önder Tanır ve bardımcıları eşlik etti. Başkan Tanır, yüzlerce Kestelli'ye liderlik edecek gönüllü gençler ile tanışarak, fikirlerini ve hedeflerini dinledi. İlçede gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlenmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve faydalı vakit geçirmeleri için modern ve nezih bir mekan tasarladıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İlçemizde genç nüfusumuz oldukça fazla. Bu sebeple avantajlı, genç ve dinamik bir ilçeyiz. Gençlerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar arasında kültür sanat akademilerimiz, 33 branşın yer aldığı spor faaliyetlerimiz, robotik kodlama ve 3D maker atölyelerimiz bulunuyor. Bu yürüttüğümüz çalışmalara ilaveten, gençlerimizi bir araya getirmek, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve eğitimlerine katkı sağlamak adına bir gençlik merkezini hayata geçiriyor ve kısa sürede faydalı projeler ile Kestelli hemşehrilerimize, gençlerimize hizmete başlayacağız. Bugün gençlik merkezimizin gönüllü gençleri ile ilk buluşmamızı gerçekleştirdik, toplantımızı tamamladık. Bu verimli toplantılar sayesinde Kestel'imizde dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gençlik merkezimizde spordan sosyal faaliyetlere, müzikten gezilere, seminerlerden eğitimlere çok geniş kapsamlı bir konsept yer alacak. Kestel'imize katkı sunmak isteyen genç kardeşlerimizi, Kestelli hemşehrilerimize öncülük etmek için gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu merkezde güzel hizmetleri, faydalı hizmetleri çok kısa sürede Kestel'imizle buluşturacağız. Gençlik merkezimizin en önemsediğimiz özelliklerinden biri ise gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ya da teknoloji bağımlılığından korumakta rol almasıdır. Bu sebeple tüm gençlerimizi hayatlarında pozitif değişiklikler yapmaları için Kestel Gençlik Merkezi'mize bekliyorum. İlçemize ve Kestelli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Başkan Tanır: Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız
Başkan Tanır: Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız
Başkan Tanır: Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız
Başkan Tanır: Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız
Başkan Tanır: Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız

Kestel Belediyesi, Önder Tanır, Kestel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tanır: 'Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti
80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi         
11:47
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti         
11:04
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 12:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tanır: "Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei