Başkan Tanır:

Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kararının ardından açıklama yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediye ekiplerinin 24 saat boyunca hizmete hazır olduğunu, ilçede bulunan fırın, eczane, sağlık kuruluşu gibi birimlerin ise çalışmalarına ara vermeyeceğini belirtti.



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından, Kestel ilçesinde alınacak olan önlemlerle ilgili, Kestel Kaymakamlığı'nın koordinesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, emniyet, jandarma ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bakanlığımız tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, ilçemizde alınan ve alınacak olan tedbirleri planlamak üzere koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Yasak boyunca, ilçemizde bulunan fırınlar, eczaneler, akaryakıt istasyonları, sağlık kuruluşları, güvenik birimleri, çalışmalarına devam edecektir. Bizde, Kestel Belediyesi olarak 24 saat göreve hazırız. Panik yapmayalım, alınan tedbirlere uyalım. Alınan her tedbir, geleceğimiz için, ailelerimiz için, çocuklarımız için büyük önem taşıyor" dedi. - BURSA