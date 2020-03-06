Başkan Tanır kadın personelle yemekte buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanır kadın personelle yemekte buluştu - Son Dakika

Başkan Tanır kadın personelle yemekte buluştu

6 saat önce

Kestel Belediye Başkanı Mimar Önder Tanır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte belediyenin kadın çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Tanır kadın personelle yemekte buluştu, System.String[]

Kestel Belediye Başkanı Mimar Önder Tanır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte belediyenin kadın çalışanları ile bir araya geldi.


Kestel Belediye Başkanı Mimar Önder Tanır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kestel Belediyesi ve bünyesindeki kurumlarda çalışan kadın personel ile yemek programında buluştu. Programa Başkan Tanır'ın eşi Oya Tanır, Başkan Yardımcıları Hasan Aras, Haluk Kürel, Meclis üyeleri ve belediye bünyesinde görev yapan tüm kadın personel katıldı. Başkan Tanır yemeğin ardından yaptığı konuşmada, "Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarımın, eşimin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.


Etkinliğin ardından Başkan Tanır'ın eşi Oya Tanır, belediyenin kadın çalışanlarına çiçek hediye etti. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, Kestel, Tanır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
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