Başkan Tanış deprem bölgesinde - Son Dakika

Başkan Tanış deprem bölgesinde

Başkan Tanış deprem bölgesinde -Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış: -"Devletimizin her birimi buradadır" Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Tanış deprem bölgesinde

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- Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış:

-"Devletimizin her birimi buradadır"

VAN - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da depremin etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu. Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde ise 51 ev hasar gördü. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da, depremin hemen ardından Van'a döndü. Şehre gelir gelmez deprem bölgesine geçen Başkan Tanış, depremzedeleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Tanış, büyük çoğunluğunda kısmi hasar oluşanan Elaçmaz Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde yaraların sarılması için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Van'a iner inmez bölgeye geldiğini belirten Tanış, "Devletimizin her birimi buradadır. Şu an yaklaşık 150 çadır tedarik edilerek buraya gönderiliyor. Yemek dağıtım araçları bölgeye geliyor. Bizim için sevindirici olan can kaybının yaşanmamasıdır. Çünkü bu tür depremleri sürekli yaşıyoruz. 6 ay önce Başkale'de aynı örneğini yaşayarak 10 canımızı kaybettik. Bu metruk yapılardan artık hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına tahammül edemeyiz. Bununla ilgili 2 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Burada evi olmayan vatandaşlarımız için 'tarım-köy' projesini gerçekleştiriyoruz. Devletimiz, vatandaşlarımızın geri dönüşleri için TOKİ marifetiyle ev yapılacak. Bu olay da bize gösteriyor ki tüm vatandaşlarımızı için bir dönüşüm içerisine almamız gerekiyor. Bakanımız projeye çok sıcak baktı. Bunları da bu kapsama alıp eski evleri temizleyip sağlıklı evler yapacağız inşallah. Yapısına, mimarisine baktığımız zaman lalettayin yapılmış evler. Bu da insanımızın felaketi olacak. Burası deprem bölgesi, fay hatlarının yoğun olarak geçtiği bölgelerdir. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Devletimizin tüm birimleriyle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Deprem, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Tanış deprem bölgesinde - Son Dakika
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