Gürpınar Belediye Başkanı Tanış anneleri unutmadı - Son Dakika

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede 80 yaşını geçmiş anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Tanış, Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Güngör ile Aşağıkaymaz, Akpınar, Cumhuriyet ve Parmakkapı mahallelerinde annelerle bir araya geldi.

Anneliğin ve annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Tanış, şöyle konuştu:

"Bu tarifsiz duygu için belirlenen Anneler Günü'nde yaşı azıcık ilerlemiş olan annelerimizi yalnız bırakmak istemedik. Biz, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' inancıyla yaşayan bir medeniyetiz. Annelerimiz bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin ve sevginin simgesi oldular. Anneler Günü'nde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onların hayır duaları bizim için her şeyden üstündür."

Anneler, ziyaretlerinden dolayı Tanış'a teşekkür etti.