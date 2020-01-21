Başkan Tanış esnafla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanış esnafla buluştu - Son Dakika

Başkan Tanış esnafla buluştu

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Tanış esnafla buluştu, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.


İlçede hayata geçirilmesi planlanan projeleri esnafla istişare eden Başkan Tanış, onların taleplerini de dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hususunda da esnafa bilgilendirme yapan Başkan Tanış, toplantıda planlı, kurallı, kimlikli kent için çizilen yol haritasını anlattı.


Esnaf sorunlarına yönelik çözüm planlarını anlatan Başkan Tanış, "Bugün aranızdan biri olarak huzurunuzdayım. Biz birlikte yaparız düşüncesiyle yola çıktık. Fikir birliğine, istişare kültürüne çok önem veriyoruz. Yıl içerisinde önemli projelerimiz var. İstihdamı oluşturacak, esnafımızı canlandıracak çalışmalarımız var. Gürpınar'ımız için hep birlikte gereken ne varsa yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - VAN

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki gözü farklı köpekleri görenler şaşkınlık içinde kalıyor
İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:29:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tanış esnafla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]