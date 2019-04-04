Başkan Tanış Görevi Kayyumdan Devraldı
22 dakika önce
AK Parti'den Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı seçilen Hayrullah Tanış, görevi kayyumdan devraldı.
AK Parti
'den Van
'ın Gürpınar
Belediye Başkanı seçilen Hayrullah Tanış
, görevi kayyumdan devraldı.
31 Mart seçimlerinde Gürpınar Belediyesini kazanan AK Parti adayı Hayrullah Tanış, iki yıldır belediye başkan vekilliği yapan Kaymakam Osman Doğramacı'dan görevi devraldı. Kaymakam Doğramacı, "2 yıldır görevimizi Allah'a şükürler olsun ki her yönüyle güzelleşen bir Gürpınar'la beraber huzur içerisinde Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış Bey'e devrettik. Daha güzel bir Gürpınar için bir ve beraber daha güçlüyüz artık" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:05 Kaynak: İHA
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