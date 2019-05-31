Son Dakika Haberleri: Başkan Tanış, iftar yemeğinde husumetli aileleri barıştırdı
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Başkan Tanış, iftar yemeğinde husumetli aileleri barıştırdı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Sakalar Mahallesi'nde düzenlenen barış iftar programına katılarak husumetli aileleri barıştırdı.

Başkan Tanış, iftar yemeğinde husumetli aileleri barıştırdı, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Sakalar Mahallesi'nde düzenlenen barış iftar programına katılarak husumetli aileleri barıştırdı.

Programda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Tanış, komşuluk hakkına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tanış, "Bugün hayırlı bir iftar programı için bir aradayız. İnanıyorum ki Sakallar Mahallemiz huzuru ve sükuneti koruyacak, tatsız olayların yaşanmasına müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı arttıran, barış, sevgi ve kardeşlik ayı olan Ramazan ayınızı ve önümüzdeki günlerde hep birlikte erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

Daha sonra husumetli aileleri bir araya getiren ve onlardan söz alan Başkan Tanış, barış konusunda kendisini kırmadıkları için ailelere teşekkür etti.

Programa İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Mehmethan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu, Emniyet Amiri Soner Kırtıl, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş ve belediye meclis üyeleri katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:27 Kaynak: İHA
Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel
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