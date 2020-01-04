Başkan Tanış, ihtiyaç sahibi ailelere anahtarlarını teslim etti - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) projesiyle evi yıkılan 2 vatandaşa ev yaparak anahtarlarını teslim etti.



Hoşap Mahallesi'nde evleri yıkıldığı için zor şartlar altında yaşamını sürdüren Canayağız ve Eliş aileleri için ev yapım çalışmasına başlayan Gürpınar Belediyesi, kısa süre içerisinde evleri tamamlayarak vatandaşlara teslim etti. Yeni bir sıcak yuvaya kavuşan ailelerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Evlerinin anahtarlarını özellikle ailelerdeki kadınlara teslim eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında oldukları kaydetti. Gönül belediyeciliğini kurdukları GİMER projesiyle bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Tanış, belediyenin bu tür mağduriyetler karşısında her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade ederek, "31 Mart yerel seçim çalışmalarımızı sürdürürken ailemizin büyük bir mağduriyet yaşadığını ve evlerinin yıkıldığını gördüm. Çocukların ve ev sakinlerinin mağduriyetini görünce bir şeyler yapmak istedim. O gün ki şartlar doğrultusunda bir konteyner getirerek ailemizi buraya yerleştirdik. Göreve başlamamızla kollarımızı sıvayarak belediyemiz bünyesinde Gürpınar İyilik Merkezini (GİMER) kurduk. Bu merkez aracılığıyla iş adamlarımızın desteğini alarak ilçemizde iki ihtiyaç sahibi ailemizi ev sahibi yaptık. 9 aylık kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımıza yeni sıcak yuvalarının anahtarlarını teslim ettik. Biz insana dokunan bu tür hizmetlerin artması için tüm iş adamlarımızı Gürpınar Belediyesi iş birliğiyle insanlarımıza yardım ellerini uzatmalarını bekliyoruz" dedi.



Bir evin yapılmasında destekte bulunan hayırsever iş adamı Veysel Şalem de, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla kurulan GİMER projesine katkıda bulunmanın memnuniyetini yaşadığını anlattı. Yeni evlerine kavuşan aileler ise Başkan Tanış'a ve hayırsever iş adamına teşekkür etti. Hayırsever iş adamlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturarak gönül köprüsü kuran Gürpınar Belediyesi bu sayede gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. - VAN