Başkan Tanış: "Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanış: 'Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir' - Son Dakika

Başkan Tanış: "Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir"

7 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir" dedi.

Başkan Tanış:

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir" dedi.


İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İpekyolu Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kudüs Gecesi' programına katılan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kudüs'ün Müslümanların başkenti olarak kalacağının altını çizdi. Bütün İslam ülkelerinin liderlerinin Kudüs davasını savunması gerektiğini anlatan Başkan Tanış, "Dünyada bir lider vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle bu davayı savunan bir avuç insanda kalsak Kudüs İslam beldesi olmaya devam edecektir. Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde hiçbir zulüm yapmamıştı. Kadına, çocuğa ve teslim olanlara dokunmamış aksine yardımda bulunmuştu. Ancak onlar Kudüs'ü ele geçirdiklerinde sokakları kan gölüne çevirdiler. Kudüs merhamet dininin mensuplarına yakışan bir yerdir. Bunu savunan bir liderimiz var bizimde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yüzyılın projesi olarak duyurdukları Kudüs İsrail'in başkentidir kararını da katiyen tanımıyor ve kabul etmiyoruz" diye konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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