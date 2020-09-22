Başkan Tanış muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, muhtarların talep ve önerileri dinlenerek, ilgili müdürlerinden bilgi alındı. Katılımcılar, korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıya maskeli, dezenfektan kullanarak ve sosyal mesafeye uyarak katıldı.

Başkan Tanış, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek, halka daha iyi hizmet vermek için bir araya geldiklerini belirtti. Muhtarlarla işbirliği halinde çalışmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Tanış, "Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, birebir görüşüyoruz. Mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmaları muhtarlarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Muhtarlarımız, büyük bir fedakarlık içerisinde mahallelerinin sorunlarını çözmenin, bize yardımcı olmanın büyük bir azmi ve gayreti içerisindeler. En küçük mezramızdan en büyük mahallemize kadar hiçbir ayrım yapmadan ne yapılması gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. 1,5 yıl içinde çok güzel hizmetler yaptık ama yetmez. Bu millet çok daha güzeline ve fazlasına layık. Görev süremiz boyunca girilmedik sokak, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bizim için önemli olan halkın duası ve rızasıdır" dedi.

Çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendiren Başkan Tanış, seçim sürecinde verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini söyledi. Başkan Tanış, "Ayakkabı fabrikamızda inşaat çalışması devam ediyor. 2 etaplık projenin tamamlanmasıyla bin 50 kişi istihdam edilecek. İlçemizin kanayan yarası işsizliğe çözüm üretiyoruz. Yine Hoşap projemizle ilgili kısa süre içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Norduz bölgesini yeniden eski günlerine kavuşturacak Norduz projemiz var. 350 bin metrekare parke taşı çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yine birçok mahallemizde yol yapım ve onarım çalışmamız var. Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl ilçemize 13 kilometre sıcak asfalt kazandırdık. Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşımızı pandemi sürecinde yalnız bırakmadık. Yapacak işimiz millete sözümüz var diyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ilçemize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de toplantıda hazır bulunarak, sorumluluk alanları ile ilgili muhtarlardan gelen talep ve önerilere yanıt verdiler. - VAN