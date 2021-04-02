Başkan Tanış otizmli çocukları unutmadı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Gürpınar'da engelli bireylere yönelik çalışmalarıyla vatandaşların her zaman yanında yer alan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Otizm Farkındalık Günü'nde de otizmli bireyleri ziyaret ederek genel durumlarıyla ilgili ailelerinden bilgi aldı. AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ile aileleri ziyaret eden Başkan Tanış, bireylerle yakından ilgilenerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Tanış, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, otizmli bireylere acıma veya merhamet hisleri ile değil, sevgi ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Devletin, otizmli çocukların daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Tanış. "Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Psikolog arkadaşlarımız sürekli çocuklarımızın ailelerini ziyaret ederek, engelli bireylere nasıl davranılması konusunda eğitimler vermektedirler. Otizmli bireyler göz temasından kaçınır biz kalplerle temas kuralım şiarıyla onlar için sahada olmaya, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN