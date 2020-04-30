Başkan Tanış'tan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Tanış, 1 Mayıs'ın alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olduğunu ifade etti. İşçi ve emekçilerin, ülkenin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda büyük roller üstlendiğini kaydeden Başkan Tanış, "Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan emekçi kardeşlerimizin gururla idrak ettikleri bu anlamlı günün barış ve huzur içinde kutlanmasını temenni ediyorum. Hayatımızın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olarak görevlerini yürüten işçi emeklileri, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - VAN