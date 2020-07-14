Başkan Tanış'tan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Tanış, mesajında, devlet-millet el ele vererek yazılan 15 Temmuz destanının dördüncü sene-i devriyesinin heyecan, coşku, onur ve gururu milletçe hep birlikte yaşandığını kaydetti. 15 Temmuz işgal girişiminin tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olduğunu ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Başkan Tanış, "15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile bir kez daha iman ve inancın silahlardan üstün olduğunu tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi kanıtlamıştı. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan 15 Temmuz destanını yazan aziz milletimize en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - VAN