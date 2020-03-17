Başkan Tanış'tan '18 Mart' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanış'tan '18 Mart' mesajı - Son Dakika

Başkan Tanış'tan '18 Mart' mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan '18 Mart' mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Tanış, Çanakkale'de aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu ifade etti.


Çanakkale Zaferi ile Çanakkale'nin geçilmezliği ve Türk milletinin yenilmezliğinin altın harflerle tarihe nakşettiğini kaydeden Başkan Tanış, "Vatanını canan bilip canından vazgeçen ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu topraklar, dün olduğu gibi bugün de birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, adaletin, huzurun tüm dünyaya yayıldığı bir kaynak, mazlumların sığınacağı güvenli bir liman olmaya devam etmektedir.


Çanakkale bir şuur, kaybolmayan bir ruhtur. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatlarında olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Gururla eda ettiğimiz Çanakkale Zaferi'ni bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hemşehrilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - VAN

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tanış'tan '18 Mart' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]