Son Dakika Haberleri: Başkan Tanış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Tanış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Tanış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Tanış mesajında, dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenliğin, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu kaydetti. Öğretmenlerin toplumun mihenk taşı, olmazsa olmazlarımızdan olduğunu anımsatan Başkan Tanış, "Öğretmenler bir ülkenin kaderini belirleyen yol göstericileridir. Kalkınmak, ilerlemek ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak adına, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen taze beyinlere, milli ve manevi değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağa uygun bilgi, eğitim ve beceri ile donatan eğitim neferleridir. Bir çivi nasıl bir orduyu kurtarıyorsa, tek bir öğretmen de binlerce yüreğe ışık tutarak bir ülkenin geleceğini aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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