Son Dakika Haberleri: Başkan Tanış'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Tanış'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Tanış'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Tanış, yayımladığı mesajda, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunları, sadece kendileri ve ailelerinin değil tüm toplumun ortak sorumlulukla çözmesi gerektiğini bildirdi. Bu nedenle toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşların yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret gösterilmesi gerektiğini aktaran Başkan Tanış, "Sosyal hukuk devleti olmanın bir gereği olarak devletimiz, engelli bireylerimizin eğitim ve istihdam konusunda pozitif ayrımcılıkla desteklenmeleri, sosyal ve ekonomik hayata katılarak üreten ve katma değer oluşturan müreffeh bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için çok önemli adımlar atmıştır. Hayatlarını zorluklar içinde idame ettirmeye çabalayan ve birçok sıkıntıya göğüs geren engelli kardeşlerimizin bizim için önemi ve kıymeti çok büyüktür. Hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri ve kendi kendilerine yetebilecekleri şartlara sahip olabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim insanlık görevimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli vatandaşlarımıza, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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