Başkan Tanış'tan 'dağ keçilerini koruyalım' çağrısı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban dağ keçilerine yönelik son dönemlerde artan kaçak avlanma faaliyetlerine karşı çağrıda bulundu.

Bölgede doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Tanış, "Geçtiğimiz gün Kırkgeçit Jandarma ekiplerimizin titiz araması neticesinde bir kamyonet kasasında boynuz trofesi tespit edilmiştir. Bölgemizin önemli bir değeri olan yaban dağ keçilerinin avlanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu endemik türün korunması için kamu kurum ve kuruluşlarımızla yakın işbirliğimizi sürdürerek Gürpınar'da kaçak avcılığa fırsat vermeyeceğiz" dedi. - VAN