Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret

14 dakika önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın ve medya kuruluşlarını ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret eden Başkan Tanış, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getirerek, yoğun çalışmalarından dolayı kendilerine başarılar diledi.


İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - VAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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