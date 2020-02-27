Başkan Tanış'tan kandil mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Tanış'tan kandil mesajı - Son Dakika

Başkan Tanış'tan kandil mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan kandil mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Tanış mesajında, manevi hayatımızda ayrıcalıklı ve önemli bir yeri bulunan mübarek üç aylar ve Regaip kandiline bir kez daha ulaşmanın gönül huzurunu yaşadıklarını anlattı. Üç aylar ve Berat Kandilinin toplum hayatımızda müstesna yeri ve önemi olduğunu hatırlatan Başkan Tanış, "Kandiller insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel günlerdir. Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu vesile ile hemşerilerim başta olmak üzere İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afet ve musibetten korunmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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