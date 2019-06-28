Son Dakika Haberleri: Başkan Tanış'tan mahalle ziyareti
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Başkan Tanış'tan mahalle ziyareti

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek, mahalle sakinleriyle buluşuyor.

Başkan Tanış'tan mahalle ziyareti, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek, mahalle sakinleriyle buluşuyor.

Her cuma günü farklı mahalleleri ziyaret eden Başkan Tanış, bu kapsamda Gürpınar'a bağlı Yoldüştü ve Örmeli mahalleleriyle Karakaş mezrasında hemşehrileriyle bir araya geldi. Muhtar, vatandaş ve hastaları ziyaret eden Başkan Tanış, hem Gürpınar Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Tanış, "Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Allah'ın izniyle Gürpınar'ın tüm mahallelerinde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

Ziyaret programı sonrası Kırkgeçit Karakoluna giden Başkan Tanış, burada askerlerle de bir araya geldi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Hayrullah Tanış, Van, Gürpınar, Güncel
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