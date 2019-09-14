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Başkan Tanış'tan mahalle ziyaretleri

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşuyor.

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Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşuyor.


Her cuma günü farklı mahalleleri ziyaret eden Başkan Tanış, bu kapsamda Bağrıyanık ve Bölmeçalı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla ilk olarak mahalle okullarını ziyaret eden Başkan Tanış, okul idarecilerinden okullar hakkında bilgi alarak eksiklerinin giderilmesi için çalışma başlattı.


Öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Tanış daha sonra muhtar, vatandaş ve hastaları ziyaret ederek hem Gürpınar Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz millete hizmetkar olmaya geldik" sözlerini anımsatan Başkan Tanış, "Bizler de Cumhurbaşkanımızın yolundan giderek vatandaşımıza hizmetkar olmak için dört bir koldan çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.


5 aylık süre içerisinde önemli hizmetler hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:


"İlçemizin gelişmesi ve modern bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun içinde ilçemizi kalkındırmak ve bölgede önemli bir merkez haline getirmek için projeler hazırlıyoruz. Özellikle ilçemizde büyük bir istihdam problemi var ve bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun içinde 600 istihdam kapasiteli iki tekstil fabrikası kuracağız. Bu fabrikayla ilçemizdeki istihdam sorununu azaltarak gençlerimize yeni bir ekmek kapısı inşa edeceğiz. Bununla beraber gençlerimize ilişkin önemli projeler üretmeye devam ediyoruz. Onları bir ve bütün olarak topluma faydalı birey olmalarını sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Ayrıca ziyaretlerimiz kapsamında okullarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözümler üretiyoruz." - VAN

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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