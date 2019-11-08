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Başkan Tanış'tan Mevlid Kandili mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Tanış, yayımladığı mesajda, "Sevgili Peygamberimiz (SAV), Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği en son elçidir ve bütün bir insanlığın dirilişine, karanlıklardan aydınlığa geçişine vesile olmuştur. Bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş olan Peygamber Efendimiz (SAV), güzel ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından tüm insanlığa aktarmıştır. Bu kutlu geceyi, O'nun hayatını, insanlığa aktardığı ilahi mesajları ve değerleri düşünerek ve bunları hayatımıza yansıtmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı arttırmalı, akrabaları ziyaret etmeli, yoksullara, yetim ve kimsesizlere el uzatmalıyız.


Bu duygu ve düşünceyle çok değerli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni kutluyor, bütün insanlığın kardeşlik, merhamet, hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmasına vesile olmasını temenni ediyor, ilçemize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - VAN

Hayrullah Tanış, Mevlid Kandili, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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