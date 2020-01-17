Başkan Tanış'tan yarıyıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanış'tan yarıyıl mesajı - Son Dakika

Başkan Tanış'tan yarıyıl mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2019-2020 eğitim öğretim yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan yarıyıl mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2019-2020 eğitim öğretim yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Tanış, yayımladığı mesajda, "Yorucu bir yarı dönem geçiren geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.


Öğrencilerin yarıyıl tatilinde yapacakları iç muhasebeyle birinci dönemi değerlendirme şansı bulacaklarını anlatan Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:


"Çocuklarımız bizlerin en büyük değerleridir. Bu sebeple yapacağımız en büyük yatırım çocuklarımızadır. Amacımız, çocuklarımızın her dönem başarılı ve iyi eğitimli alabilmelerine imkan sağlamak, geleceğe daha güvenli ve bilinçli bakabilmelerine olanak hazırlamaktır. Bir dönem boyunca gösterdikleri gayret dolayısıyla çocuklarımızı kutluyorum. Aldığınız karneler; kişiliğinizi, zekanızı kategorize eden bir gösterge değildir. Karne, eğitim öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Zayıf ve güçlü yönlerinizin farkına varmanız, eğer varsa eksikliklerinizi analiz etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbirler almanız adına bir imkandır. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hep diri tutmanızı diliyorum. " - VAN

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi 'Kahvaltının başkenti' Van'dan Dr. Öz'e davet Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:37:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tanış'tan yarıyıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]