Başkan Tanış'tan yarıyıl mesajı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2019-2020 eğitim öğretim yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Tanış, yayımladığı mesajda, "Yorucu bir yarı dönem geçiren geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Öğrencilerin yarıyıl tatilinde yapacakları iç muhasebeyle birinci dönemi değerlendirme şansı bulacaklarını anlatan Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:



"Çocuklarımız bizlerin en büyük değerleridir. Bu sebeple yapacağımız en büyük yatırım çocuklarımızadır. Amacımız, çocuklarımızın her dönem başarılı ve iyi eğitimli alabilmelerine imkan sağlamak, geleceğe daha güvenli ve bilinçli bakabilmelerine olanak hazırlamaktır. Bir dönem boyunca gösterdikleri gayret dolayısıyla çocuklarımızı kutluyorum. Aldığınız karneler; kişiliğinizi, zekanızı kategorize eden bir gösterge değildir. Karne, eğitim öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Zayıf ve güçlü yönlerinizin farkına varmanız, eğer varsa eksikliklerinizi analiz etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbirler almanız adına bir imkandır. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hep diri tutmanızı diliyorum. " - VAN