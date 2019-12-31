Başkan Tanış'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tanış'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Tanış'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında, 2020 yılının milletimize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni eden Başkan Tanış, "2020 yılının toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını diliyorum" dedi.


2020 yılının, Gürpınar ve Van için güzel gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacağından gönülden inandığını dile getiren Tanış, "Geride bıraktığımız yıl içerisinde, ilçemiz açısından birçok alanda atılımlar gerçekleştirdik ve üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ilimiz ve ilçemizin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, devlet-millet işbirliğiyle şehrimizin gelişmesi ve mutlu yarınlara ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Gürpınarlı hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk, başarı ve huzur dolu nice yıllara kavuşmayı yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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