Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum - Son Dakika

Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

10.11.2020 17:38
Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum, System.String[]

BOLU Belediyesi'nin 2 Kasım'da yapılan belediye meclis toplantısında Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesi'nin geçen ay arka arkaya cinsel içerikli skandallarla gündeme gelmesiyle ilgili, kentin içme suyu havzası olan Gölköy Baraj Gölü için, "Gölköy Barajı'na şap mı katsam,...

BOLU Belediyesi'nin 2 Kasım'da yapılan belediye meclis toplantısında Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesi'nin geçen ay arka arkaya cinsel içerikli skandallarla gündeme gelmesiyle ilgili, kentin içme suyu havzası olan Gölköy Baraj Gölü için, "Gölköy Barajı'na şap mı katsam, diye düşünüyorum" sözleri, meclis üyelerini şaşırttı.

Bolu Belediye meclisinin kasım ayı birinci oturumu, 2 Kasım'da gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle basına kapalı yapılan toplantıda belediyenin içme suyu ücretleri görüşüldüğü sırada Başkan Özcan ile AK Parti'li meclis üyesi Burak Balaban arasında 'gazoz' polemiği yaşandı. Balaban'ın atık su ücretlerine itiraz etmesinin ardından Başkan Özcan, "Ben rahat ol, diyorum ama sen rahat değilsin. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp, 'rahat ol' diyeyim" dedi.

Sözlerinin ardından gülen Başkan Özcan, toplantıya kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık beş dakika sonra Özcan, AK Parti'li Balaban'ın kendisine yönelik sözleri üzerine, "Gazozun içine bir şey atmadık, rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola, meyve suyu. Bir şey olmaz, rahat olun" diye konuştu.'ŞEBEKE SUYUNA ŞAP MI KATSAM, DİYE DÜŞÜNÜYORUM'Meclis üyelerinin 'Sizin böyle bir şeyiniz varsa açık söyleyin' sözleri üzerine Özcan, "Bu tabi Türk filmlerinin klasik bir esprisidir. Karar verdim, belediyenin su şebekesine biraz şap atalım, diye düşünüyorum ben. Başka türlü baş edemeyeceğiz" dedi. Başkan Özcan, Burak Balaban'a "Özellikle yoğunlaşmasını istediğin hatlar var mı?" diye sorarak, "Şaka bir tarafa insanların huyunu, suyunu bilemiyorsun tabi. Yaptığı işe göre bakıyorsun ama bu tür şeylerin arka arkaya Bolu'da çıkması beni üzdü. Hatta esprisi oldu. Biraz önce Edirne valimizle görüştüm. Boluludur kendisi. 'Başkanım, ne oluyor Bolu'da?" dedi. 'Sayın valim artık zapt edemiyorum. Gölköy Barajı'na şap mı katsam, diye düşünüyorum' dedim. Öyle de gülüştük" diye konuştu.SENDİKA BAŞKANININ UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIÖte yandan Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay'ın, makam odasında, cep telefonundan görüntülü görüştüğü kadınla cinsel içerikli sohbet ettiği anlardan görüntüleri 'WhatsApp' üzerinden belediye personeli arasında yayılmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Ay görevden alınmıştı.İMAR MÜDÜRÜ, 'ÇOCUK PORNOSU BULUNDURMAK'TAN TUTUKLANMIŞTIGeçen ay da Bolu Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarında çocuk pornosu bulundurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 15 gün tutuklu kalan Özen, avukatının itirazı sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum
Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

Tanju Özcan, Gölköy, Baraj, Bolu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Başkan Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum - Son Dakika


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