Başkan Tarhan'a 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü - Son Dakika

Türkiye'ye iki kez dünya şampiyonluğu kazandırarak önemli bir başarıya imza atan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Altın Çilek Ödülleri kapsamında 'En Başarılı Belediye Başkanı' seçildi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan ödülünü bir otelde gerçekleştirilen ve yıldızlar geçidini andıran davetli topluğunun önünde aldı. İş dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı davetlilerin yoğun alkışları arasında sahneye çağrılan Başkan Tarhan, ödülünü Saygın Medya Genel Sanat Yönetmeni Nedim Akay'ın elinden aldı.

Mezitli adına ödül almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Tarhan, "Bugün Mersin için önemli bir gece. Bu geceyi hayata geçiren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte Mersin'de bulunan tüm resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının maddi ve manevi desteğiyle daha büyüğü geçekleştirilir. Değerli sanatçılarımız burada olurlar. Türkiye'de Mersin'in adını daha fazla duyurma şansı buluruz. Gerek Mersin gerekse Mezitli'de bir kültür ve sanat kenti olması yönünde çaba gösteriyoruz. Özellikle Mezitli'nin başka alanların yanında kültür ve sanat alanında kendisine yer açması gerekiyor" dedi.

Gecede şiddete uğrayarak 30 yaşında yaşamını yitiren Bergen'e verilen 'Müzik başarı ve onur ödülü'nü, ablası Mukadder Terim'e Başkan Tarhan takdim etti. - MERSİN