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Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu - Son Dakika

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

04.06.2021 11:11
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Güzel bir havada, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sosyal mesafe kuralları içerisinde bisiklet turu yapan Başkan Tarhan, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saat boyunca bisiklete binerek maske ve dezenfektan dağıtan Başkan Tarhan'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bisiklet turunda vatandaşlar sitelerinin bahçesinden ya da evlerinin balkonundan Tarhan'a el sallayarak destek verdi.

"Mezitli'de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz"

Tüm Mezitlilileri bisiklete binmeye davet eden Tarhan, özellikle pandemi döneminde virüse ve kısıtlamalardan kaynaklı olumsuz etkilere karşı spor yaparak daha güçlü olunacağını söyledi. Mezitlililer için sıradan bir gün olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Dünya Sağlık Örgütüne göre, yürümeye ve bisiklet sürmeye yönelik güvenli altyapı ve yollar da sağlık alanında eşitliği sağlamak için önemli. Şehrin en yoksul, birçok kişinin özel araç sahibi olamadığı bölgelerinde, yürümek ve bisiklet sürmek ulaşım amacıyla kullanılabileceği gibi kalp hastalığı, inme, belirli kanser türleri, diyabet ve hatta ölüm riskini azaltıyor. Dünya Bisiklet Günü de egzersiz ve sağlık ilişkisinde çok önemli bir yere sahip olan bisikleti hatırlamak, bisiklete ilişkin etkinlikler yapmak için ideal bir gün olarak işlev görüyor. Günümüzde şehirlerin en önde gelen sorunları arasında çevre, sağlık ve aynı zamanda 'ulaşamama' sorunu başı çekiyor. Avrupa'da bunun önüne geçebilmek adına bisiklet kullanımını artırıcı önlemler alınıyor ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Şehrin olumsuz etkilerini azaltacak en önemli ulaşım aracı bisiklet ve işe bisikletle gitmenin bireye ve kente sağladığı birçok fayda var. Çevrenin kirlenmesi, trafiğin neden olduğu stresin azaltılması, karbonmonoksit gazının düşürülmesi ve daha da önemlisi spor yaparak vücudumuzun hareket ihtiyacını karşılaması nedeniyle Mezitli'de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz. Mezitli Belediyesi olarak bu konuda çok önemli projeler geliştirdik. Sağlık Bakanlığımızla birlikte bin 350 bisiklet dağıttık. Yaklaşık 20 kilometre farklı bölgelerde bisiklet yolları yaptık. İnsanları teşvik edebilmek adına bisiklet kullanma etkinlikleri düzenledik. Zaten yıl içerisinde sık sık bisiklete binme etkinlikleri yapıyoruz. Hatta bu konuda en fazla bisiklete binen ve bu konuda vatandaşları teşvik için katkı sağlamaya çalışan belediye başkanı olduğumu düşünüyorum. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Katılan destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

Neşet Tarhan, Bisiklet, Haziran, Mezitli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu - Son Dakika Spor


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