Başkan Tarhan: "Bu yıl bütçeden yatırıma ayırdığımız pay 40 milyon liranın üzerinde"

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2021'i hayata geçirecekleri projeler ve yatırımlar için ikiye ayırdıklarını belirterek, "Bu yıl 40 milyon liranın üzerinde bir pay yatırım harcamalarına gidecek. Bu da önemli bir rakam" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 2020'de Mezitli'de hayata geçirdikleri projeler ve yeni yılda planladıkları yatırımlarla hizmetleri İHA muhabirine anlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2020 yılının gerek dünyada gerekse Türkiye'de hiç iyi geçmediğini belirten Başkan Tarhan, pandeminin belediyeleri de etkilediğini dile getirdi.

"Yıl sonuna kadar hedefimiz belli"

İller Bankasından aldıkları pay ve imar gelirleri düşmesine rağmen birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Tarhan, 2021'i ise yatırımlar için ikiye ayırdıklarını söyledi. Tarhan, "2021'i ikiye ayırdık. İlk 6 ay, ikinci 6 ay. Planlamalarımızı yaptık. Yıl sonuna kadar hedefimiz belli. Yatırımlarımızı planladık. Zaten Mezitli kültür-sanat kenti. Birinci 5 yıl kadın yılı, ikinci 5 yıl çocuk yılı diyoruz. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz, pusulamız belli. Bu yoldan gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl üç anaokulunu halkımızın hizmetine sunacağız"

İlk 5 yıllık dönemde kadınları ön plana aldıklarını, ikinci 5 yılda ise çocukları öncelediklerini belirten Tarhan, geçen yıl katılımcı yönetimle hayırseverlerle birlikte birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, bu sürecin bu yıl da devam edeceğini vurguladı. Bu çerçevede, şu anda inşaatı devam eden bir hayırseverin yaptırdığı anaokulunun şubat ayı sonunda biteceğini açıklayan Tarhan, "Ayrıca bu ayın sonunda başlayacağımız ve 6 ay sonra bitireceğimiz ikinci bir anaokulu daha var. İkisi de 2021 eğitim dönemine yetişecek. Biz işleteceğiz bunları. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladığımız bir arsa üzerine yine bugünlerde inşaatı başlayacak ve bu yıl içinde açılacak, adı Mezitli Belediyesi Anaokulu olacak bir anaokulumuz daha var. bu yıl üç anaokulunu da halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kültür Merkezini nisan ayında bitiriyoruz"

En önemli planlamalarından birinin yapımı devam eden Kültür Merkezi olduğunu kaydeden Tarhan, "Geçmişte 2 bin kişilik bir amfi tiyatroyu hayata geçirdik. Etkinlikler yapıyoruz orada. Şimdi Kültür Merkezimiz nisan sonunda 2 salonuyla açılacak. Sergi salonları var. Devlet Tiyatroları ile görüşüyoruz. Oyunlarını Mersin'de sergilemeleri için ön görüşmelerimiz olumlu geçiyor. Ankara Sanat Tiyatrosu ile de görüştük, kapılarımızı açtık kendilerine. İsterlerse buyursunlar burayı kullansınlar. Sanatın gelişmesinde Kültür Merkezi bize çok büyük katkı sağlayacak. Kültür Merkezinin inşaatına 13 milyon lira para harcamışken, ses, ışık, mekanik düzen, koltuklar gibi iç düzenine 17,5 milyon lira harcıyoruz, ki bizim gibi bir belediye için bu maliyetli bir unsur" şeklinde konuştu.

"Mutlu Yaşam Köyü bitti. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız"

Tece'de Şahin Tepesi Mahallesinde hayata geçirdikleri Mutlu Yaşam Köyünü 2020'nin son günü bitirdikleri bilgisini veren Tarhan, "Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. İddialı olduğumuz bir proje. Mutlu Yaşam Köyünün maliyeti de oldukça düşük. Müteahhit işi yok bizde. Bizim müteahhitle yaptığımız bir iş yok. Belediye şirketi de dahil her işlemeyi kendimiz işletiyoruz. Anaokullarını da kendimiz işletiyoruz. Birinci anaokulunda yaklaşık 40 personelimiz var fakat anaokulunun bize maliyeti sıfır. Geliri ve gideri eşit. Biz 40 kişiye istihdam sağlıyoruz. Piyasadaki özel anaokullarının fiyatlarının düşmesini sağlıyoruz. Kaliteyi de yükselttik. Diğer iki anaokulumuzun da yanı şekilde olacağını biliyorum. Şimdiden talep var çünkü. Onun için bütçemizi en iyi şekilde kullanıyoruz. Mutlu Yaşam Köyünde bir ailenin kalacağı şekilde bungalov evler var. Ayrıca gruplar için kız ve erkek gençler kalacak şekilde yaklaşık 20'şer kişilik yatabilecekleri yerler var. Bazı hayvanları şimdiden temin ettik; 3 at var, ördekler, tavuklar var. Koyunumuz, kuzumuz olacak önümüzdeki günlerde. Süt ineği alacağız. Süt oradan temin edilecek. Bahçesinde sebze yetiştirilecek. İnsanlar kahvaltıya geldiklerinde taze gıdalarla kahvaltı yapsınlar istiyoruz. İnsanlar gece çok cüzi ücretlerle kalabilsinler. Çocuklara yönelik de ileri yaşta olanlara yönelik de aktiviteler var. Müzikten spora kadar birçok aktivite olacak" dedi.

"Aratos'un mezarındaki kazılar devam edecek"

Yakın bir tarihte Güneş Kompleksinin bulunduğu mahalde Muhtarlar Evinin de açılışını gerçekleştireceklerini belirten Tarhan, Engelli Evinin de önümüzdeki günlerde açılacağını dile getirerek, şöyle devam etti: "İnşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisinin yürütücülüğünde tüm engelliler oradan yararlanabilecekler. Engellileri de üretime dahil etmek istiyoruz. Fiziki engeli yoksa toprakla uğraşsın, üretsin, satsınlar. Bunun dışında istedikleri yerde kitap, çiçek satmak isterlerse izin veririz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde de Mezitli'deki Basın Evinin açılışını gazetecilerle beraber gerçekleştireceğiz. Soli Pompeiopolis Antik Kenti içindeki Aratos'un mezarındaki kazılar devam edecek. Ayrıca çocuklar için bu yıl mutlaka bir kapalı yüzme havuzu yapacağız. Projelendirildi bu da. Ayrıca büyük bir spor kompleksi, mevcut olanı ıslah ederek, Denizhan-Liparis'in bulunduğu bölgede kuzey alanları komple halka açık modern bir spor kompleksi halinde yenileceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın da oradan yararlanmalarını sağlayacağız."

"Her kesime hitap etmek istiyoruz"

Hayata geçirdikleri projelerle her kesime hitap etmek istediklerinin altını çizen Tarhan, engellilerle ilgili yeni bir projeyi de bu yıl gerçekleştireceklerini söyledi. Tarhan, "Geçtiğimiz dönem down sendromlu çocuklarımızı hedef almıştık farkındalık için ve Down Kafe'yi yaptık. Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı ile beraber de çok güzel çalışmalar yaptık. Mersin'de de bu farkındalığı oluşturduğumuzu zannediyorum.

Bu yıl içerisinde engelliler bağlamında mutlaka yapacağımız otistik çocukları ön plana çıkartacağız. Otistik çocuklarımız için ayrı bir park yapacağız. Ayrıca görüşmelerimizi tamamladık, tiyatrocu ve sinema sanatıyla uğraşanlarla otistik çocuklarla ilgili bir kısa filmle Türkiye ve hatta dünyada uluslararası kuruluşlarla da görüşerek, otizm konusunda da Mezitli'nin adını, bu farkındalığı duyuracağız" diye konuştu.

Tarhan, bunların dışında belediyenin işlettiği balık pazarına iki tane daha ekleyeceklerini, ikinci ve üçüncü balık pazarlarını da Davultepe ve Tece'de açacaklarını, bununla ilgili hazırlıklara başladıklarını belirtti. Tarhan, bir yenilik olarak köpek gezinti bahçelerini de kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi.

"Bu yıl bütçeden yatırıma ayırdığımız pay 40 milyon liranın üzerinde"

Tarhan, bu yıl gerçekleştirecekleri yatırımlara bütçeden ayırdıkları payla ilgili de şunları söyledi:

"Belediyelerde şirketler dahil personel giderleri zaten yasal olarak yüzde 40'ı geçemiyor. Çoğu belediyede biliyorum bu oran yüzde 40'lara gelmiş durumda şu anda. Son sınıra geldi. Bizimki de yüzde 40'a yakın. Zaten gelirinizin yüzde 40'ı personel giderlerine gidiyor. Yüzde 10-15 civarında cari harcamalara gidiyor, elektrik, yedek parça ve diğer satın almalar gibi. Geriye üçte bir kalıyor bütçeden. O civarda da yatırım harcamaları oluyor. 2021'de İller Bankası geliri ne olacak, vatandaşın durumu ne kadar iyileşecek ve vergisini ödeyecek bilemiyoruz. Normal şartlarda bizim bütçemiz yüzde 100 gerçekleşiyordu fakat olağanüstü durumda bu gerçekleşmeler olmuyor tabi. Ama yine de 40 milyon liranın üzerinde bir pay yatırım harcamalarına gidecektir. Bu da önemli bir rakam."