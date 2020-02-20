Başkan Tarhan çalışanlarla kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezarlık İşleri Biriminde çalışan işçilerin davetini geri çevirmeyerek, çalışanlarla birlikte kahvaltı yaparak, taleplerini dinledi.



Başkan Tarhan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mezarlık İşleri Biriminde çalışan işçilerin daveti üzerine kahvaltıda bir araya geldi. Tarhan, Destek Hizmetleri Müdürü Özkan Temur ve birim amiri Ali Öztürk ile birlikte katıldığı kahvaltıda, işçilerle sohbet ederek hizmet üretirken yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler aldı.



Destek Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleşen kahvaltıda konuşan Tarhan, Mezarlık İşleri biriminin kendisini kahvaltıya davet ederek mutlu ettiğini söyledi. Tarhan, "Her çalışanımızı isim isim tanımakla birlikte gün içerisinde çalışma yoğunluğu nedeniyle ancak bazı arkadaşlarımızla görüşebiliyorduk. Kahvaltı ile birlikte hepsini bir arada görerek hem sohbet ettik hem de dilek ve isteklerini ilk ağızdan dinledik" dedi.



Emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden yola çıkarak her zaman onlara en iyisini vermeye çalıştıklarını belirten Tarhan, "Çalışanlarımız hizmet üretirken sıkıntı yaşamasın diye tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak çalışanlarımızın buna rağmen alan çalışmaları esnasında yaşadıkları sıkıntı ve şikayetleri kendilerinden duymak istiyorum" diye konuştu.



Çalışanlarının herhangi bir konuda fikirlerini beyan etmelerinde özgür olduklarını da vurgulayan Tarhan, çalışanların diledikleri zaman kendisiyle özel olarak görüşebileceklerini de ifade ederek, dile getirilen konuları not alarak gereken işlemin yapılacağını kaydetti. İşçilerin haklarını kendilerinin talep etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tarhan, "Sadece çalışanların değil, tüm insanlarımızın haklarını bilerek buna sahip çıkmaları ve gerekiyorsa mücadele etmeleri gerekiyor. Tarih boyunca emek, hak ve özgürlüklere sahip çıkma konusunda en duyarlı yaklaşımı yine emek kesimi göstermektedir. Yaşadığımız süreçte de cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine en iyi sahip çıkacak olan kesim de emekçilerdir. Bu konuda çalışanlarımıza güvenim sonsuzdur" ifadelerini kullandı. - MERSİN