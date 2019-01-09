Son Dakika Haberleri: Başkan Tarhan: "Çocuklara En İyi Geleceği Hazırlamak İstiyoruz"

Başkan Tarhan: "Çocuklara En İyi Geleceği Hazırlamak İstiyoruz"

1 saat önce

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi öğrencileri, okul başkanlığı seçimi yaptı.

Başkan Tarhan:
Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi öğrencileri, okul başkanlığı seçimi yaptı. Tüm öğrencilerin oy kullandığı seçimler sonrası başkan seçilen Mezitli'nin filizleri sınıfından Uygar Eroğlu ve okul meclisi üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

Okul Müdürü Nezaket Aktaş ve okul öğretmenlerinin de katıldığı ziyarette minik Başkan Uygar Eroğlu, okula kar getirilmesi başta olmak üzere söz verdiği seçim vaatlerini gerçekleştirme konusunda Başkan Tarhan'dan yardım istedi.

Seçim süreci hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nezaket Aktaş ise tüm öğrencilerin katılımıyla son derece demokratik bir seçim yaptıklarını, seçime katılan 7 adayın seçim süreci boyunca vaatlerinin bulunduğu pankartlarla oy istediklerini anlattı.

Tarhan, seçime katılan tüm adayların vaatlerini gerçekleştirecekleri sözünü verdi. Başkan seçilen Eroğlu'nu kutlayan Tarhan, "Bugün okul başkanı seçildin büyüyünce belediye başkanı olursun. Sizin gibi parlak çocuklarımızı görünce geleceğe yönelik daha umut dolu oluyoruz" dedi.

Çocuklara en iyi geleceği hazırlamak istediklerini ifade eden Tarhan, "Zorlu şartlar altında hayata geçirdiğimiz çocuk gündüz bakım evimiz öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın büyük özverisiyle çok iyi bir yere geldi. Ben de her bulduğum fırsatta okula gelerek çocuklarla bir arada olmaya gayret gösteriyorum. Geleceğimizin aydınlık yüzü olan minik çocuklarımızla sıklıkla görüşüyor, onlarla oyunlar oynuyorum. Bu benim motivasyonumu ve çalışma enerjimi artırıyor" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Mezitli, Güncel
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