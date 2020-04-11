Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti - Son Dakika

Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti

17 dakika önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüse karşı yoğun bir mücadele veren personeline bir jest yaparak öğle yemeği ikram etti.

Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüse karşı yoğun bir mücadele veren personeline bir jest yaparak öğle yemeği ikram etti.


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, tüm belediye çalışanlarına gönderdiği, "Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün yemekler benden. Her şey için teşekkürler" şeklindeki mesajla duyuru yaptı. Daha sonra çorba, lahmacun ve ayrandan oluşan kumanyalar tüm birimlere dağıtıldı.


Başkan Tarhan'ın bu ikramıyla çalışmalara kısa bir süre mola veren çalışanlar yemeklerini yerken, sahada ve parklarda görev yapan personel ise çalışma yaptıkları alanlarda havanın da güzel olmasını fırsat bilip, sosyal mesafe kuralını gözeterek mini piknik düzenledi.


Tarhan'ın bu jesti çalışanlar arasında mutlulukla karşılandı. Mezitli'nin çeşitli bölgelerinde dezenfektan ve ilaçlama çalışması yapan ekipler, "Dedik ya biz büyük bir aileyiz. Her şey Mezitli için. Öğlen yemeği için teşekkürler başkanım" mesajını yayınlarken, parklarda çalışan personel ise "Her zaman emekten ve emekçiden yana olan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, korona virüse karşı verdiğimiz bu zorlu mücadelede de çalışanlarını yalnız bırakmadı. Virüs mücadelesinde aktif rol alan arkadaşlarımıza öğle yemeği ikramında bulunan başkanımız moral ve güç verdi. Tüm çalışanlarımız adına teşekkür ederiz" şeklinde paylaşımda bulundu.


"Hepsine tek tek teşekkür ediyorum"


Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmaması için sahada çalışan ve rutin belediyecilik hizmetlerini sürdüren personele teşekkür etti. Tarhan, "Bu zorlu süreçte görevini başarıyla yapan çalışma arkadaşlarımıza küçük bir moral desteği verirken, emekleri için teşekkür etmek istedik. Mezitli'de yaşayanlar ve çalışanlar olarak bizler kocaman bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi virüsle mücadelede de belediye çalışanlarımız halkımızla el ele vererek örnek bir mücadele ortaya koyuyor. Belediyemiz ilaçlama, dezenfektan çalışması yapıyor, gönüllülerimiz maske dikiyor, vatandaşlarımız çalışmalara destek veriyor. Her zaman söylediğimiz 'Biz bir aileyiz' söylemi Mezitli'de gerçekleşiyor. Çünkü tüm Türkiye öğrendi ki, Mezitli'de iyilik bulaşıcıdır. Elbette emeklerinin karşılığında belediye olarak çalışanlarımıza gerekli desteği sağlıyoruz. Bunun dışında ben de çalışma arkadaşlarımıza bu emeklerine karşılık küçük bir jest yapmak istedim. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın azmiyle bu mücadeleden başarıyla çıkacağız" dedi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor         
11:24
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu         
11:14
Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü         
11:12
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı         
11:09
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz         
11:03
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı         
10:49
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı         
10:47
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak         
10:14
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi         
10:13
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
10:06
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu         
10:04
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi         
09:51
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor         
09:49
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı         
09:45
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti 2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
09:44
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak         
09:32
Selena Gomez'in milyon dolarlık gizli geçitli yeni malikanesi! Selena Gomez'in milyon dolarlık gizli geçitli yeni malikanesi!         
09:27
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın         
09:22
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek         
09:17
Talisca'nın Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı         
09:15
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı? Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?         
09:14
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi         
09:11
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu         
09:04
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak         
09:01
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi         
08:31
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu         
08:16
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
08:16
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı         
08:00
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek         
07:52
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 11:43:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]