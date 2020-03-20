Başkan Tarhan'dan 'İşlemlerinizi internet üzerinden yapın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan'dan 'İşlemlerinizi internet üzerinden yapın' çağrısı - Son Dakika

Başkan Tarhan'dan 'İşlemlerinizi internet üzerinden yapın' çağrısı

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sağlık Bakanlığının COVİD-19 önlemleri kapsamında vatandaşların işlemlerini internet üzerinden yapmalarını istedi.

Başkan Tarhan'dan 'İşlemlerinizi internet üzerinden yapın' çağrısı, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sağlık Bakanlığının COVİD-19 önlemleri kapsamında vatandaşların işlemlerini internet üzerinden yapmalarını istedi. Tarhan, "Vatandaşlarımızın hiçbir riske girmeden işlemlerini belediyemizin www.mezitli.bel.tr adresinden yapmalarını istiyoruz" dedi.


Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, Mezitlililerin yıllardır borç ödeme ve sorgulama, online istek ve sorun takibi, tahsilat görüntüleme, emlak beyan, çevre beyan, ilan reklam beyan ve nikah başvuru işlemlerinin internet üzerinden yapabildiğine dikkat çekti. Tarhan, "Belediyemizin teknik altyapısı onlarca farklı işlemi vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan yapabilmesine imkan sunuyordu. Son günlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları zorunluluk halini aldı. Bu durumda vatandaşlarımızın hiçbir riske girmeden işlemlerini belediyemizin www.mezitli.bel.tr adresinden yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


İşlemleri internet üzerinden yapmanın vatandaşlara zaman ve ekonomik olarak büyük avantajlar getireceğine de dikkat çeken Tarhan, "Çağımızda yaşanan teknolojik gelişmelerin gereği olarak interneti daha etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Buna bir de içerisinde bulunduğumuz bulaşıcı korona virüsünü de eklersek işlemleri online olarak gerçekleştirmek zorunluluk haline gelmiştir. İnsanlarla temasın son derece tehlikeli olduğu düşünülürse her vatandaşımız evinden güvenli bir şekilde işlemlerini yapma şansı bulacak" diye konuştu.


Nikah işlemlerine bazı kısıtlamaların yapıldığını dile getiren Başkan Tarhan, "16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda; yeni nikah müracaatları bir sonraki duyuruya kadar kabul edilmiyor. Günü verilmiş nikahları öne çekmek ya da iptal etmek isteyen çiftlere yeni gün-saat belirleme ve cüzdan ücreti iadesi konusunda gereken yardım yapılacaktır. Erteleme ya da iptal edilmeyen nikah törenleri vatandaşlarımız için misafirsiz sadece 2 şahit ile kıyılacaktır. Yurt dışına giriş-çıkış yapmış vatandaşların 15 gün karantina süreçlerini tamamladıktan sonra güncel korona virüs sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir" uyarısında bulundu.


Başkan Tarhan, Mezitlililerin olası bir sıkıntı yaşamaları durumunda Mezitli Belediyesinin 0324 358 10 05 ve 444 2 199 numaralı telefonlarından ya da 0 533 155 09 77 whatsapp ihbar hattına ulaşabileceklerini ifade etti. - MERSİN

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı         
16:06
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tarhan'dan 'İşlemlerinizi internet üzerinden yapın' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]