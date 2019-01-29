Son Dakika Haberleri: Başkan Tarhan'dan Mezitli Halkına Teşekkür

Başkan Tarhan'dan Mezitli Halkına Teşekkür

32 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, partisi CHP'den yeniden aday gösterilmesi dolayısıyla partililere ve tüm Mezitli halkına teşekkür ederek, ilk günkü inanç ve aşk ile Mezitli'ye değer katmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Tarhan'dan Mezitli Halkına Teşekkür, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, partisi CHP'den yeniden aday gösterilmesi dolayısıyla partililere ve tüm Mezitli halkına teşekkür ederek, ilk günkü inanç ve aşk ile Mezitli'ye değer katmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mezitli Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tarhan, Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olduğunun açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Tarhan, "Mezitli Belediye Başkanlığına beni yeniden aday göstererek onurlandıran başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, genel başkan yardımcılarımız, Parti Meclisimiz, milletvekillerimiz, il ve ilçe örgütümüz ve her zaman yakın desteğini hissettiğim Mezitli halkına teşekkür ederim. Bizlere güvenen ve inanan değerli vatandaşlarımızdan 2014'den bu yana aldığım güçle Mezitli'ye hizmet sevdasıyla bugüne kadar aşkla ve şevkle çalıştık. İlk gündeki inanç ve aşk ile Mezitli'ye değer katmaya devam ederek, Mart'ın sonunda baharı birlikte müjdeleyeceğiz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mezitli, Güncel
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