Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek - Son Dakika

Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek

14.03.2021 12:44
Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan ve pandemi boyunca canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına çiçek gönderdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan ve pandemi boyunca canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına çiçek gönderdi.

Korona virüs salgını ile mücadele döneminde fedakarca görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Tarhan, çiçeğin üzerine; "İnsan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan, pandemi kapsamında fedakarca çalışan değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" notunu yazdı. Tarhan'ın bu jesti, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından büyük beğeni aldı.

Korona virüs salgını ile mücadele döneminde fedakarca görev yapan ilçedeki doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Başkan Tarhan, "İlçemiz genelinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Hastalık durumunda ve dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde, canımızı ve sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın, görevlerinin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istedik. Özellikle dünyanın korona virüs ile ayakta olduğu günümüzde doktorlarımızın değeri bir kez daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek
Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek
Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek

Neşet Tarhan, Koronavirüs, Mezitli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tarhan'dan sağlık çalışanlarına çiçek - Son Dakika


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