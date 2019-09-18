Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme tavsiyesi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tepeköy ve Sarılar mahallerini ziyaret ederek, üreticilere kooperatifleşme tavsiyesinde bulundu. Bölgedeki şeftali, domates ve elma üreticileri ile buluşan Tarhan, yaşadıkları sıkıntılar konusunda bilgi aldı. Tepeköy'de Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan Seyir Terasına giderek güneşin batışını izleyen Tarhan, ziyaretleri esnasında karşılaştığı çocuklara kitap ve eşofman hediye etti. Sarılar Mahallesi'nde incelmelerde bulunan Tarım İlçe Müdürü Kerim Köker ile de karşılaşan Başkan Tarhan, üreticinin sorunlarının çözümünde kurumsal işbirliği yapmak gerektiğine dikkat çekti.



"Çiftçimizin yaşadığı sorunları yerinde görmek istedik"



Mahallelerde yapılan hizmetleri yerinde görmek ve kırsal kesimde üretim yapan vatandaşların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren Tarhan, "Belediye olarak elimizden geldiği ölçüde çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Biz şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız kadar kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza da en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin artık üretimi pazarlama aşaması yaptığı şu günlerde ziyaret ederek, yaşadıkları sorunları birebir görmek istedik. Maalesef durum çokta iç açıcı değil. Doğal afetlerle, tarım zararlıları ile mücadele eden çiftçilerimiz üretimlerinin karşılığını alamayınca bir kez daha darbe yemiş oluyor. Gönül isterdi ki, bu sene her zamankinden daha fazla ürün alsınlar ve önümüzdeki yılı ve borçları düşünmesinler ama maalesef mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince yaralarını sarmak için katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.



"Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz"



Özellikle tarımla yaşamını sürdüren kırsal kesimlerde üretilen ürünlerin değerlendirilebilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde çaba sarf ettiklerini söyleyen Tarhan, "Mesleğim gereği bölgemizde tarımın gelişmesi için son derece hassas davranıyorum. Özellikle bölgemizde yoğun olarak yetişen şeftalinin para etmesi için bir alışveriş mağaza zinciri ile görüşerek, marketlerinde sattıkları şeftaliyi bu bölgeden almalarına öncü olduk. Yine, Kurban Bayramı süresince çiftçilerimizin Mezitli'nin diledikleri bölgesinde ürünlerini satmalarına izin verdik. Bu konuda hem üretici ürününün para etmesini sağladık hem de tüketicinin doğal ürüne ucuza ulaşmasının önünü açtık. Afetten zarar gören çiftçilerimize ilaç desteğinde bulunduk. Yine ürünlerinin daha uzun süre dayanması için soğuk hava deposu çalışmaları yapıyoruz. Tüm bunların yanında Kadın Üretici Pazarlarımızın çiftçiler için ne denli büyük önem arz ettiğini anlatmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.



Üreticilere kooperatifleşme tavsiyesinde bulundu



Ürünlerin pazarlanması konusunda en büyük katkının ancak kooperatifleşme ile mümkün olduğunun altını çizen Tarhan, "Kırsal mahallerimizi ziyaret ederken Mezitli Üretici Kooperatifi kurma girişiminde bulunan arkadaşlarımızı da yanımıza alarak üreticinin örgütlenmesi konusunda bilgi alışverişi yapılmasını da sağladık. Biz belediye olarak elbette elimizden gelen desteği veriyoruz. Ancak asıl yapılması gereken çiftçinin kendi haklarına sahip çıkmasıdır. Üreticimiz, ithalata giden kaliteli domatesi çiftçiden 50-60 kuruşa alırken pazarda bile 2,5-3 TL olmasına razı gelmemeli. Bunun da en iyi yolu üreticilerin kendi aralarında örgütlenerek birliktelik sağlamasında geçiyor" diye konuştu. - MERSİN