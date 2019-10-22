Başkan Tarhan, Elvan'ı misafir etti

Daha önce Mezitli'ye devlet hastanesi yapılacağı müjdesini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, atıl durumdaki İçişleri Bakanlığı Tesislerinin değerlendirilebilmesi ve Tece bölgesinde TOKİ'ye devredilen günübirlik turizm ve spor alanı konularında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin milletvekili Lütfi Elvan'ı misafir etti. Tarhan, Mezitli'de gerçekleştirilecek projelerle ilgili konuklara bilgi verirken, yaşanılan sorunlarla ilgili raporu yeniledi.



Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da katıldığı ziyarette, Tece Deniz Mahallesi'nde bulunan araziyi gezen Elvan, TOKİ'ye verilen spor alanı ve yeşil alanın amacına uygun olarak TOKİ tarafından yapılması veya yapılmayacaksa tapunun belediyeye verilmesi için çalışma yapılacağını belirtti.



Elvan'ın ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan, daha önce belediye bürokratlarıyla birlikte Ankara'ya yaptıkları ziyaretlerin bir yansıması olarak Elvan'ın söz konusu yerleri yerinde görmek üzere Mezitli'ye geldiği bilgisini verdi. Daha önce devlet hastanesi yapılacağı müjdesini Mezitlililere verdiklerini hatırlatan Tarhan, "Milletvekilimiz Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'nun bu ziyaretleri ile Mezitlililere yepyeni müjdeler vermek istiyoruz. Elvan, özellikle Tece Deniz Mahallesinde bulunan ve arazi ile ilgili önemli görüşler aktardı. Elvan TOKİ'ye verilen spor alanı ve yeşil alanın amacına uygun olarak TOKİ tarafından yapılması veya yapılmayacaksa tapunun belediyeye verileceğini belirtti. Ziyarette ayrıca, sanayi alanıyla ilgili çevre planı konusunda gelişme kaydedildi. Elvan, Bakanlığı döneminde olduğu gibi her zaman gereken desteği vermektedir. Elvan'a ve Ali İhsan Su beyefendiye gösterdikleri ilgi ve hassasiyet nedeniyle teşekkür ederim" dedi. - MERSİN