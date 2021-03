Başkan Tarhan, emeklilerle buluştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi Emekli Evinde emeklilerle buluşan Başkan Neşet Tarhan, sıkıntı ve taleplerini dinlediği emeklileri, pandemi sürecinde tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi Emekli Evini ziyaret etti. Emeklilerle buluşan Başkan Tarhan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir ziyaret dolayısıyla Mezitli'de bulunan Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Mezitli belediye meclis üyeleri Ahmet Öztürk ve Soner Taş'ın da eşlik ettiği ziyarette, Aratos'un anıt mezarında sürdürülen kazı çalışmaları ile Basın Evi, Muhtarlar Evi, Kültür Merkezi, Aşevi, Engelli Meclisi gibi projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Mezitli'ye sık sık geldiğini ve yapılan çalışmaları gördüğü zaman gururlandığını dile getiren Tuzlukçu Belediye Başkanı Akbuğa, "Mezitli'ye her gelişimde yepyeni bir projeyle karşılaşıyorum. Bu bizim de yol haritamızı belirlerken son derece faydalı oluyor. Bazı projeleri Tuzlukçu'da uygulamaya koyuyoruz ve Mezitli'de yaşanan deneyimler daha başarılı bir işin ortaya çıkmasını sağlıyor. Neşet Tarhan gibi belediye başkanlarımızın olması hepimiz için bir gurur vesilesi" dedi.

Tarhan'dan emeklilere pandemi uyarısı

Emeklilerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Tarhan ise pandemi sürecinde tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Risk grubunda olmaları nedeniyle emekli vatandaşların daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Tarhan, "Belediyemizin bütün birimlerinde virüsün yayılmasına karşı tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Tüm birimlerimizde maske, dezenfektan, ateş ölçümü gibi konularda hassas davranıyoruz ama en önemli tedbir, vatandaşlarımızın kendilerini sakınması, maskeye ve mesafeye dikkat etmesiyle mümkün oluyor. Mezitli Belediyesi her türlü taleplerinizde yanınızda olmaya devam edecek" diye konuştu.

Mezitli'nin emeklilerin yoğun olarak yaşamayı seçtiği ilçelerin başında geldiğini ifade eden Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Her yaşa göre farklı projeler hayata geçirerek, vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamaya gayret gösteriyoruz. Hobi bahçeleri, Mutlu Yaşam Köyü, Aktif Yaş Alma Merkezleri, Evde Bakım Hizmeti gibi her ihtiyaca cevap vermek için uğraşıyoruz. Mezitli, sürekli gelişiyor ve en çok tercih edilen kentlerin başında gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - MERSİN