Başkan Tarhan esnafla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan esnafla buluştu - Son Dakika

Başkan Tarhan esnafla buluştu

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuyuluk bölgesinde gerçekleştirdiği esnaf gezisinde, Çamlıca Mahallesinden başlayarak yaklaşık 3 kilometrelik mesafede yol boyu sıralanmış esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Tarhan esnafla buluştu, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuyuluk bölgesinde gerçekleştirdiği esnaf gezisinde, Çamlıca Mahallesinden başlayarak yaklaşık 3 kilometrelik mesafede yol boyu sıralanmış esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.


Başkan Tarhan, birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde esnafın görüş ve önerilerini aldı. Kuyuluk bölgesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Tarhan, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti, ilettikleri soruların çözümünü sağladı. Ziyaret esnasında iş yerlerine asılan Türk bayraklarının yenisiyle değiştirilmesini sağlayan Başkan Tarhan, ihtiyacı olan bir vatandaşın yardımseverler tarafından verilen tekerlekli sandalyeye ulaşmasına da aracılık etti.


Başkan Tarhan, görev yaptığı ilk 5 yıllık dönemde belediye hizmet binası, site ve mahallelerde yaptıkları Halk Günleri ile vatandaşlara ulaşarak birlikte yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Tarhan, "5 yıl boyunca vatandaşlarımızla iyi diyaloglar geliştirdik. Karşılaştıkları sorunları, belediyemizle ilgili düşünceleri doğrudan duyma şansı yakaladık. Bu halk günlerimiz yine belirli aralıklarla devam ediyor. Ancak halk günlerine gelen vatandaşlarımızdan özel görüşme talepleri yoğunlaşmaya başladı. Her mahallede defalarca Halk Günü yaptıktan sonra daha farklı vatandaşımıza ulaşabilmek adına bu kez esnaf ziyaretlerimizi artırmaya karar verdik. Yanımıza kalabalık olmayacak şekilde icracı bir müdürümüzü de alarak esnaflarımız ve halkımızla sohbet ediyoruz. Çat kapı kahvelere girerek mini toplantılar yapıyoruz. Böylece daha önce ulaşma imkanı bulamadığımız vatandaşlarımıza da ulaşmış oluyoruz. Bu tür ani ziyaretler daha faydalı oluyor. Sıcağı sıcağına sorun ve talepleri alıyoruz ve çözülmesini sağlıyoruz" dedi.


Bu ziyaretlerde çok ilginç şeylere de tanık olduklarını belirten Tarhan, "Ziyaretlerimiz esnasında halkımıza takvim ve belediyemizin hizmetlerini anlatan dergimizi de dağıtıyoruz. Esnafımızın dükkanının önüne astığı Türk bayraklarını yenisiyle değiştiriyoruz. Mahalle aralarında kötü görüntü oluşturan yerler konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yine otobüs durağında bekleyen bir vatandaşımızla sohbet ederken tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Hemen aynı çevrede esnaflık yapan bir oto yıkamacı esnafımız elinde tekerlekli sandalye olduğunu ve verebileceğini söyledi. Aynı yerde yan yana bulunan ve birbirlerinin ihtiyacından haberleri olmayan iki vatandaşımız arasında bir iyilik köprüsü kurduk. Bunun gibi sayısız güzel anıya sahip olduk. Farklı bölgelerde muhtar dahil hiç kimseye haber vermeden esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Kuyuluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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