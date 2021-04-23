Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu

23.04.2021 13:17
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gönüllü Serasında ürettiği ürünleri belediyenin aşevine veren Selman Kalender ile bir araya geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gönüllü Serasında ürettiği ürünleri belediyenin aşevine veren Selman Kalender ile bir araya geldi. Tarhan, "Yaptıkları bu büyük hizmetin ne denli değerli olduğunu daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mezitli Gönüllü Serasını ziyaret etti. Yaklaşık 7 yıldır Gönüllü Serasında yaptığı üretimlerle Mezitli Belediyesi Aşevinin sebze ihtiyacını büyük oranda karşılayan emekli Selman Kalender ve gönüllülerle sohbet eden Başkan Tarhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Mezitli Aşevinin ve buna bağlı olarak Gönüllü Serasında üretimin arttığını ifade eden Tarhan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Aşevimiz aracılığı ile her gün yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aşevimizin yemek dağıtımı oldukça fazlalaşıyor. Böylesi durumlarda bizlere destek veren gönüllülerimizin yükü de artmaktadır. Gönüllü olarak belediyemizin çalışmalarına büyük destek sağlayan dostlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek istedik. Yaptıkları bu büyük hizmetin ne denli değerli olduğunu daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan herkesin üretimin içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Yeter ki, insanlarımız üretmek istesin, biz belediye olarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Selman Kalender bizim için çok iyi bir örnek. Biz kendisine hiçbir ücret ödemiyoruz ama ürettikleri ile Aşevimize çok büyük destek sağlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haftanın 7 günü gelerek sebze üretmeye devam ettikleri bilgisini veren gönüllü Selman Kalender ise işini severek yaptığını ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Mezitli Belediyesinin gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetine destek olmak amacıyla gönüllü olarak serada üretim yaptıklarını aktaran Kalender, "Başkanımız Neşet Tarhan, yeni bir anlayış getirerek hepimizi üretim ve yönetime ortak etti. Bizim de elimizden sebze üretim geliyordu, belediyemize böyle destek sunmaya başladık. Farklı alanlarda destek sunan arkadaşlarımız da var. İşimi severek yapıyorum. Başkanımız da sık sık yanımıza gelerek bizi daha çok motive ediyor. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu

Neşet Tarhan, Mezitli, Ramazan, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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