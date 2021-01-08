Başkan Tarhan: "Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor" - Son Dakika

Başkan Tarhan: "Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor"

08.01.2021 12:45
Başkan Tarhan:

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye geneline göre Mezitli'de daha fazla kadın yaşadığını belirterek, "Kadınların yaşamak için Mezitli'yi tercih etmesi bizim için de önemli bir mutluluk kaynağı, çünkü kadınlar kendileri için daha güvenli ve özgürlüklerini yaşama açsından...

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye geneline göre Mezitli'de daha fazla kadın yaşadığını belirterek, "Kadınların yaşamak için Mezitli'yi tercih etmesi bizim için de önemli bir mutluluk kaynağı, çünkü kadınlar kendileri için daha güvenli ve özgürlüklerini yaşama açsından rahat olabilecekleri yerleri seçiyor" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya katılarak Mezitli'de gerçekleştirilen uygulamaları anlattı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda akademisyenin yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de yer aldığı toplantıya Mezitli Belediyesini temsilen Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal, Strateji Geliştirme Biriminden Kadın Araştırmaları Uzmanı Burcu Şanlı, Mezitli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Pakize Esen de katılarak Mezitli'de kadınlara yönelik yapılan çalışmaları aktardı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda ilginç bir olay da yaşandı. Toplantının katılımcıları arasında yer alan lise arkadaşı Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal ile 50 yıl sonra ilk kez karşılaşan Başkan Tarhan, şaşkınlık yaşadı. Başkan Tarhan ve Ünal, kısa bir süre geçmiş dönem anılarıyla ilgili sohbet etti.

"Kadınlar, yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor"

Türkiye genelinin aksine Mezitli'de yaşayan kadınların oranının daha yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, "Kadınların yaşamak için Mezitli'yi tercih etmesi bizim için de önemli bir mutluluk kaynağı, çünkü kadınlar kendileri için daha güvenli ve özgürlüklerini yaşama açsından rahat olabilecekleri yerleri seçiyor. 7 yıldır kadınlarımızın gerek sosyal gerekse ekonomik olarak güçlenmeleri için çalışıyoruz" dedi.

"Kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazandırdık"

Mezitli'nin bir kadın kenti olarak anıldığına da vurgu yapan Tarhan, "Farklı bölgelerde oluşturduğumuz 9 kadın üretici pazarımız var. Bu pazarlarda 700'e yakın kadınımıza iş imkanı ve kendi ürettikleri ürünleri satma imkanı sağladık. Artık Mezitli'de kadınlarımızın önemli bir kısmının ekonomik özgürlüğü var; ayrıca ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu projemiz çeşitli otoriteler tarafından kadına karşı şiddet için çözüm olarak önerilmektedir. Buna ek olarak toplam 13 gönüllü evimizde yüzde 90'ı kadınlardan oluşan Mezitli gönüllülerimiz çok değerli çalışmalara imza atmaktadır. Ürettikleri ürünleri değerlendirerek onlarca kız çocuğuna burs imkanı sunmaktalar" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Tarhan: Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor
Başkan Tarhan: Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor
Başkan Tarhan: Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor

Neşet Tarhan, Mezitli, Türkiye, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tarhan: 'Kadınlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor' - Son Dakika


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