Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı

17.12.2020 14:51
Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kıbrıs Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kıbrıs Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TBB Başkanı Fatma Şahin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda kentlerin KKTC ile kardeş şehir ilişkileri ve karşılıklı işbirlikleri görüşüldü. Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtulmuş'un da katıldığı toplantıda, Serdarlı ve Çatalköy belediyeleri ile kardeşlik ilişkisi bulunduğu bilgisini veren Başkan Tarhan, geçmişte kentler arsında yaşanan ortak etkinlikleri aktardı. Önümüzdeki süreçle ilgili yapılması planlanan etkinlikleri anlatan Tarhan, "Kuşkusuz bu birliktelik faydalı olmuştur. Belediyeler için beraber düşünce paylaşımının artıları olacaktır. KKTC için Mezitli ve Mersin'in ayrıcalıklı bir yeri var. Liman kenti olması nedeniyle 1974 Barış Harekatı'nda özellikle büyük fayda sağlamıştır. Lojistik olanakları, ulaşımın iyi olması, havayoluyla yakın olması, özellikle turizm yönünden büyük avantajlar sağlıyor. İklim ve kültürel olarak ta çok fazla ortak özelliklere sahip. Mersin'de KKTC konsolosluğu bulunuyor. Biz de belediye olarak KKTC konsolosluğumuzla beraber bir takım etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Serdarlı Belediyesi ile yaklaşık 20 yıldır, Çatalköy Belediyesi ile de 2020 yılının başlarında 'kardeş şehir' olduklarını hatırlatan Tarhan, "Kardeş şehir ilişkilerinin istenen düzeye gelebilmesi için Türkiye Belediyeler Birliğine de çok büyük görevler düşüyor. Bu ilişkileri daha fazla somutlaştırarak programlı hale getirmek gerekiyor. İş olanakları açısından, sosyal ve kültürel alışveriş açısından çok önemli işbirlikleri gerçekleştirilebilir. Uzun zamana yayılan büyük projeler yerine, daha kısa sürede az maliyet gerektiren küçük işbirlikleri çok daha faydalı olacaktır. Belediyeler Birliğimiz son dönemde bu tür ortak işbirlikleri için çok önemli projeler ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı
Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı

Neşet Tarhan, Türkiye, Mezitli, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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