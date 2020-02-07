Başkan Tarhan, küçük öğrencinin isteğini kırmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan, küçük öğrencinin isteğini kırmadı - Son Dakika

Başkan Tarhan, küçük öğrencinin isteğini kırmadı

7 saat önce

Halk gününde ziyaret ettiği Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı okuluna davet eden 9 yaşındaki Özüm Ela Dadasınlıoğlu'nun hayali gerçek oldu.

Başkan Tarhan, küçük öğrencinin isteğini kırmadı, System.String[]

Halk gününde ziyaret ettiği Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı okuluna davet eden 9 yaşındaki Özüm Ela Dadasınlıoğlu'nun hayali gerçek oldu.


Özüm Ela'nın okuduğu Vali Şenol Engin İlkokuluna sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Tarhan, sınıfta derse katıldı. Kendisini görmek ve sarılmak isteyen öğrencilerle uzun süre sohbet eden Tarhan, onların sevgisini okula kar getireceği vaadiyle ödüllendirdi. Öğrencilerin sevinçle karşıladığı Tarhan, çeşitli hediyeler verdi. Derste öğrencilere Mezitli Belediyesinin görevleri, yönetimi ve dersleriyle ilgili sorular yönelten Tarhan, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Öğrencilere demokrasi, Atatürk ve vatan sevgisi hakkında fikirlerini aktaran Tarhan, "Ülkemizin geleceğinin aydınlık olması sizlerin sevgi dolu yüreklerinizle mümkün. Sizden iki isteğim var. Öncelikle nerede olursanız olun çevrenizi temiz tutun. Yerlere çöp atmayın. Evinizi, okulunuzu, parklarınızı eşyalarınızı temiz kullanın. Yerlere bir şey atanı gördüğünüzde uyarın. Diğer bir isteğim ise anne ve babanızdan yemek artıklarını ayrı bir yerde değerlendirilebilecek kağıt, plastik ve cam gibi çöpleri ayrı bir poşete koymalarını isteyin. Çünkü doğru geri dönüşüm ile doğamızın daha fazla tahrip edilmesinin önüne ancak böyle geçebiliriz" dedi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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