Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika

Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Başkan Tarhan'ın makamından, müdürlerin ise kendi birimlerinden katıldığı toplantıda, virüsün etkilerini azaltmak adına yapılan çalışmalar ele alındı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte hareket ederek korona virüse karşı verilen savaşı kazanacaklarını söyledi. Tarhan, bir taraftan virüsle mücadele ederken, aynı zamanda rutin belediyecilik hizmetlerinin de aksamaması adına daha fazla çalıştıklarını ifade etti.


Tüm birimlerin ortak bir mücadele geliştirdiğine dikkat çeken Tarhan, "Bizler Mezitli Belediyesi çalışanları olarak tüm gücümüzle virüsün etkilerini azaltarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bunun yanında her zaman iyilikseverliği ile öne çıkan Mezitlililere 'iyilik bulaşıcıdır' diyerek, ortak bir mücadele alanı oluşturmayı hedefledik. İnsanlar birbirine yardım ettikçe güçleri büyüyecek ve iyileşecektir. Mezitli'deki hayırseverlerin ve dostlarımızın bu yardımseverlikleri takdire şayandır. Önemli olan bu yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır. Biz de Mezitli olarak bu birlikteliği sağlamış olmaktan mutluyuz. Bu iyilik yumağımız önümüzdeki Ramazan ayında da devam edecektir. Kim yardım yapıyorsa, o yardım kime ulaşıyorsa bunu kayıt altına alıyoruz. Özellikle yardımların durumunu öğrenmek isteyenlere de bunu rahatlıkla gösterebiliyoruz. Aynı zamanda yapılan yardımları da günlük olarak sosyal medyadan duyuruyoruz. Gün siyaset değil, el birliği vererek dayanışma günü. Tüm partilere mensup meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla el ele veriyoruz. Artık eski düzenin kalmadığına, siyaset ve uygulama biçiminin değişeceğine inanıyorum" dedi.


Tüm personelin özveriyle görevini yapmak için mücadele verdiğini vurgulayan Tarhan, "Özellikle kriz masamızın yönlendirmesiyle sahada çalışan arkadaşlarımız tehlike altında bulunmalarına karşın görevlerini özveriyle yapıyorlar. Virüs atlatılıncaya kadar tüm müdürlüklerimiz tek bir vücut olarak görevine devam edecek. Bu konuda bazı müdürlüklerimize takviyeler de yaptık. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Öte yandan rutin çalışmalarımızı da yapmaya devam ediyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte başta kırsal kesimdeki mahallelerimiz olmak üzere sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemlerine, park ve sosyal alanlarımızdaki hizmetlerimize de devam ediyoruz" diye konuştu.


Başkan Tarhan, bu özel süreçte el birliği yapan tüm Mezitlililer başta olmak üzere gönüllülere, personele, tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.


Toplantıda, birim müdürleri de söz alarak, kendi birimlerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Siyaset, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:07 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü         
14:53
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı         
14:52
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı         
14:49
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor         
14:44
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum         
14:39
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı         
14:33
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı         
14:33
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti         
14:30
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 17:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]