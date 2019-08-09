Başkan Tarhan, personeli ile bayramlaştı
1 saat önce
Mezitli Başkanı Neşet Tarhan, tüm personelini makamında ağırlayarak Kurban Bayramlarını kutladı.
Mezitli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
Başkanı Neşet Tarhan
, tüm personelini makamında ağırlayarak Kurban Bayramlarını kutladı. Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı bayramlaşmada, personelinin tek tek ellerini sıkan Başkan Tarhan, çikolata ve kolonya da ikram etti.
Bayramlaşma sonrasında bir açıklama yapan Tarhan, "Tatil olması nedeni ile bugün çalışanlarımızla bayramlaştık. Başta bayram süresince nöbetçi olarak görev yapacak personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımın güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.
Tüm vatandaşların bayramını da kutlayan Başkan Tarhan, "Belediye olarak vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz ve zabıta ekiplerimiz, olası durumlarda yardımcı olabilmek adına bayram boyunca sahada görevlerine devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza, huzur, mutluluk ve gönenç dolu bayramlar dilerim" diye konuştu. - MERSİN
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